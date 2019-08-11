اونلاين | لايف كورة ستار متابعة مباراة الاهلي ضد إطلع بره بث مباشر اليوم الاحد 11 / 8 / 2019 تغطية مباشرةً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف كورة ستار متابعة مباراة الاهلي ضد إطلع بره بث مباشر اليوم الاحد 11 / 8 / 2019 تغطية مباشرةً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر الاهلي ضد إطلع برة حيث يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر مبارياته في البطولة الأفريقية حينما يستضيف بطل جنوب السودان في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الجيش ببرج العرب.

كورة جول KORA GOAL وستكون المباراة متاحة على الهواء مباشرةً عبر قناة أون سبورت إتش دي ON SPORTS HD والتي تنقل بصورة مفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات ويعلق عليها المعلق الكبير أيمن الكاشف.

لايف فور إتش دي LIVE7HD ويعول الاروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للمارد الأحمر على خدمات الكثير من النجوم لعبور عقبة الفريق السوداني المغمور مثل المغربي وليد أزارو والتونسي المتألق علي معلول مع عودة صالح جمعة للظهور أفريقياً.

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كورة ستار KORA STAR في الوقت الذي ستكون فيه المباراة الفرصة الأولى لظهور الثنائي الجديد محمد مجدي أفشة المنضم من نادي بيراميدز بالإضافة إلى محمود متولي من أجل تقديم أوراق إعتمادهم لدى الجماهير العاشقة للكيان الأهلاوي الكبير.

وكما عودكم موقع " الخليج 365 الرياضي " يمكنكم متابعة المباراة عبر روابط البث المباشر التي سننشرها لكم في السطور أدناه والتي تتمثل في يلا كورة أونلاين Yalla Kora Onlime بالإضافة إلى روابط الأسطورة لايف OStora Live وبي إن سبورتس إتش دي beIN SPORTS HD.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة المملكة العربية السعودية تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.