اونلاين | بث مباشر مباراة الأهلي واطلع بره يلا شوت مشاهدة ماتش الاهلي KORA LIVE رابط مباراة الاهلي بث مباشر ستريم GOAL جول الاهلي

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بث مباشر مباراة الأهلي واطلع بره يلا شوت مشاهدة ماتش الاهلي KORA LIVE رابط مباراة الاهلي بث مباشر ستريم GOAL جول الاهلي الآن

يقدم الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الأهلي ونادي اطلع برة بث مباشر يلا شوت بلس، ضمن مبارايات ذهاب دور ال١٦ لبطولة دوري ابطال افريقيا، ويسعى النادي الاهلي للفوز بالمباراة وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة بالسودان كخطوة أولى نحو تحقيق اللقب الغائب عنه من ٢٠١٣.

بث مباشر مباراة الأهلي واطلع بره يلا شوت مشاهدة ماتش الاهلي KORA LIVE رابط مباراة الاهلي بث مباشر ستريم GOAL جول الاهلي الآن

موعد مباراة الأهلي واطلع برة بث مباشر كورة ستار والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة الأهلي واطلع برة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت .

بث مباشر مباراة الأهلي واطلع بره يلا شوت مشاهدة ماتش الاهلي KORA LIVE رابط مباراة الاهلي بث مباشر ستريم GOAL جول الاهلي الآن

تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة اطلع برة

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني

في الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، رمضان صبحي، حسين الشحات، وليد سليمان.

في الهجوم: وليد ازارو.

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