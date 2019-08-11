اونلاين | تابع لايف Tab3live مشاهدة مباراة الأهلي واطلع بره بث مباشر ON SPORTS رابط YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي TIME SPORTS

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يستضيف ملعب برج العرب بالأسكندرية اليوم، الأحد، مباراة النادى الأهلى وإطلع برة الجنوب سودانى فى لقاء الذهاب من الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيقام اللقاء فى تمام الثامنة مساءاً وسيذاع على قناة On Sport بتعليق أيمن الكاشف.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلى كالأتي :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

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خط الدفاع : على معلول، رامى ربيعة، أيمن أشرف، محمد هانى

خط الوسط : عمرو السولية، حمدى فتحى، حسين الشحات

خط الهجوم : وليد سليمان، وليد أزارو، رمضان صبحى

ويسعى النادى الأهلى للفوز باللقاء الأول فى بطولة دورى أبطال إفريقيا والغائبة عن خزينة الأحمر منذ عام 2013.