اونلاين | BEIN SPORT بلس: مشاهدة مباراة الأهلي واطلع بره بث مباشر كورة ستار AL AHLY كورة جول رابط ماتش الأهلي جودة عالية KORA AHLY

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مميزة لعشاق الكرة المصرية بعمل بث حي ومباشر لمباراة الأهلي أمام نظيره اطلع بره بطل جنوب السودان وذلك في ذهاب دور الـ64 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية في الثامنة مساءا اليوم على ملعب برج العرب في مباراة هامة للمارد الأحمر مشاهدة مباراة الأهلي واطلع بره بث مباشر .

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي واطلع بره yalla shoot:

أنهى الأهلي مبارياته بالدوري المصري بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدف دون رد، وحقق الفريق لقب بطولة الدوري العام للمرة 41 في تاريخه والرابعة على التوالي، من الجولة الماضية بانتصار على فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، واحتفظ الشياطين الحُمر بالدرع بعد تصدرهم جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الفارس الأبيض صاحب المركز الثاني، واستطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 4 هزائم.

التشكيل المتوقع للأهلي:

ومن المتوقع أن يبدأ النادي الاهلي بقيادة مدربه الأوروجوياني مارتن لاسارتي بتشكيل مكون من:-

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

في خط الوسط: محمد مجدي أفشة - عماد فتحي - عمرو السولية - رمضان صبحي - حسين الشحات

في خط الهجوم: وليد أزارو

موعد مباراة الأهلي واطلع بره والقنوات الناقلة koooooora:

حيث تقام مباراة الأهلي واطلع بره اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب بالإسكندرية، وستقوم قناة النادي الأهلي بالنقل الحي والمباشر لمباراة الأهلي واطلع بره مساء يوم الأحد في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، كما أن مباراة الأهلي ضد اطلع بره ستكون منقولة عبر شاشة قناة أون سبورت.