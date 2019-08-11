رياضة | أول صورة من حفل زفاف نجم الأهلي ومنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول صورة من حفل زفاف نجم الأهلي ومنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الفنان الشاب إسلام جمال على تهنئة مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر بحفل زفافه.

ويحتفل مروان بزفافه اليوم في أحد فنادق القاهرة الجديدة بعدما غاب عن مباراة فريقه أمام أطلع برة بطل جنوب السودان ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حقق فوزا كبيرا بنتيجة 4 أهداف مقابل لاشئ على فريق اطلع بره في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب.