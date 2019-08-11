رياضة | برباعية نظيفة الأهلي يكتسح إطلع برة في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برباعية نظيفة الأهلي يكتسح إطلع برة في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أحداث مباراة الأهلي وإطلع بره بطل جنوب السودان، بفوز المارد الأحمر برباعية دون رد في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الأهلي المباراة بطريقة حماسية، أملا في إحراز هدف التقدم، وسط غياب تام من لاعبي المنافس والتي لم تشهد المباراة على مدار شوطها الأول بأي فرصة حقيقة أمام علي لطفي حارس مرمى القلعة الحمراء.

وشكل الأهلي عدة فرص خطيرة في بداية اللقاء، كان أبرزها الدقيقة 2 عن طريق معلول، والتي ارتدت من الحارس إلى وليد أزارو، قبل أن يشتتها خارج المنطقة.

وشهدت الدقيقة الخامسة ضياع فرصة خطيرة بعد أن انفرد أزارو بالمرمى، ليمررها إلى حسين الشحات والذي لم يحسن استغلالها.

وحملت الدقيقة السادسة أول فرصة لفريق إطلع بره، عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكن يتم الإطاحة بها خارج الشباك.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي، في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، ليتصدى لها التونسي علي معلول ويسددها بنجاح داخل الشباك، معلنا تقدم المارد الأحمر بهدف دون رد.

وبعد دقيقة واحدة من تقدم الأهلي، أهدر وليد أزارو فرصة زيادة الفارق لهدفين، بعدما انفرد بحارس مرمى المنافس، والذي تصدى لها بنجاح.

وكاد أزارو أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 28، بعد استلامه كرة عرضية ليسددها على طريقة الستديدة الخلفية "باكورد"، ولكنها ترتطم بالعارضة ويلتقطها حارس المرمى مانعا فرصة التهديف.

ونجح وليد أزارو، في إضافة الهدف الثاني بعد استلامه كرة عرضية أمام خط المرمى، ليضعها بكل سهولة داخل شباك المنافس بالدقيقة 32 من عمر المباراة.

وتقدم محمد هاني ظهير الأهلي، في الدقيقة 35 عن طريق الجبهة اليمنى وقام بتمرير أكثر من كرة ليصل إلى شباك المنافس، ولكن يسددها بجوار القائم الأيمن.

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واستمرت المباراة على مجملها بدون أي خطورة، حتى أعلن حكم المباراة نهايتها بتقدم المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وبدأ الشوط الثاني سريعا من جانب الأهلي، بعدما نجح أزارو في إضافة الهدف الثالث للأهلي والثاني له، في الدقيقة 47، بعد استغلاله عرضية متقنة من حسين الشحات، ليسددها برأسه داخل المرمى.

وقرر الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، نزول النيجيري جونيور أجاي بدلا من رمضان صبحي، في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وبعد تقدم الأهلي بالهدف الثالث، شهدت المباراة انحصارا بالكرة في وسط الملعب بين الفريقين، دون أي خطورة على المرمين حتى منتصف الشوط الثاني.

وكاد أزارو أن يضيف الهداف الرابع لفريقه والثالث له، بعدما تلقى عرضية من صالح جمعة، في الدقيقة 67 ولكنه أهدرها بغرابة شديدة أمام المرمى.

وشهدت الدقيقة 69 نزول أحمد الشيخ بدلا من صالح جمعة، لإراحته عقب أداءه المميز الذي ظهر به خلال المباراة.

وحصل عمرو السولية، على بطاقة صفراء في الدقيقة 74 من عمر المباراة بعد تدخل عنيف على لاعب وسط بطل جنوب السودان.

ودفع لاسارتي، بأخر أوراقه التبدلية بنزول الأنجولي جيرالدو دا كوستا بدلا من حسين الشحات، في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

وواصلت المباراة هدوئها من جانب الفريقين في أخر دقائقها دون أي خطورة على كلا المرمين، قبل أن يظهر أحمد الشيخ ويحرز الهدف الخامس، بالدقيقة الثالثة بالوقت الضائع من عمر المباراة.

وبعد إحراز الشيخ الهدف الأخير،أطلق حكم المباراة صافرته معلنا فوز الأهلي برباعية نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين مجددا، يوم 23 من الشهر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب نفس الدور.