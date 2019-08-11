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رياضة | كيف ستكون تشكيلة برشلونة بعد ضم نيمار؟

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لا يزال مستقبل النجم البرازيلي نيمار جونيور مع باريس سان جيرمان غامضاً على الرغم من تأكد رحيله إلى هذا الصيف.

وتشير الصحف الإسبانية إلى أن نيمار قريب من على الرغم أنه أبدى رغبته في العودة إلى برشلونة للعب مجدداً بجوار ليونيل ولويس سواريز.

واستعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية عبر تقريرها اليوم الأحد تشكيلة برشلونة حال ضم نيمار من باريس:

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حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو، جيرارد بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا

خط الوسط: ليونيل ميسي، بوسكيتس، فرينكي دي يونج

خط الهجوم: نيمار، لويس سواريز، أنطوان جريزمان

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