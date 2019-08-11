رياضة | كيف ستكون تشكيلة برشلونة بعد ضم نيمار؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف ستكون تشكيلة برشلونة بعد ضم نيمار؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال مستقبل النجم البرازيلي نيمار جونيور مع باريس سان جيرمان غامضاً على الرغم من تأكد رحيله إلى الدوري الإسباني هذا الصيف.

وتشير الصحف الإسبانية إلى أن نيمار قريب من ريال مدريد على الرغم أنه أبدى رغبته في العودة إلى برشلونة للعب مجدداً بجوار ليونيل ميسي ولويس سواريز.

واستعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية عبر تقريرها اليوم الأحد تشكيلة برشلونة حال ضم نيمار من باريس:

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حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو، جيرارد بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا

خط الوسط: ليونيل ميسي، بوسكيتس، فرينكي دي يونج

خط الهجوم: نيمار، لويس سواريز، أنطوان جريزمان