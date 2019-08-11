رياضة | منتخب السويس يعسكر في "أفريكانو" استعداداً للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب السويس يعسكر في "أفريكانو" استعداداً للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس، على إقامة معسكر مغلق في قرية أفريكانو ببرج العرب، استعداداً للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب".

وشهدت المرحلة الأولى من فترة الإعداد لفريق منتخب السويس، إقامة 7 مباريات ودية، والتعاقد مع 16 لاعب، وهم محمد عاطف، ومحمود كوكو، وعبد الله شلبي وأسامة مرعي، وماهر العشري ومجدي مسعد دونجا، وأحمد أبو العلا، وأشرف أنور ومحمد الصغير ومحمود المنشاوي ومحمود قطب ومحمد ناجح، وحسن بشندي، ونور العريان، وخالد لطفي، وعصام عابدين.

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