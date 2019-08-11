رياضة | شرط سان جيرمان للتخلي عن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط سان جيرمان للتخلي عن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأحد، عن المبلغ الذي يريده باريس سان جيرمان من أجل التفريط في خدمات النجم البرازيلي نيمار جونيور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان يريد الحصول على مبلغ 200 مليون يورو على الأقل من أجل البرازيلي نيمار.



وكان نيمار قد انضم للعب مع باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من وكان نيمار قد انضم للعب مع باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد البرازيلي.

وارتبط اسم نيمار مؤخراً بالانتقال إلى ريال مدريد حيثُ يمثل البرازيلي حلم بالنسبة لرئيس النادي الملكي فلورنتينو الذي على استعداد لتقديم عرض مالي بجانب تبادل لاعبين.

ويعد نيمار أحد أهداف نادي برشلونة إلا أن العلاقة المتوترة مع إدارة باريس سان جيرمان قد تحول دون صول اللاعب إلى "كامب نو".