رياضة | ميسي يتدخل لهزم ريال مدريد في صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يتدخل لهزم ريال مدريد في صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعمت تقارير إعلامية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، يسعي لإيقاف صفقة ريال مدريد التي يسعي لحسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت التقارير بأن ميسي تواصل مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وطالبه بالصبر ورفض عرض الفريق الملكي لضمه، وذلك حتي يقدم برشلونة عرضه الأخير للحصول على خدماته.

ويعد نيمار قريبا من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد بعد توصل فلورنتينو بيريز رئيس المرينجي إلى شبه اتفاق مع ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.