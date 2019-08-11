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رياضة | عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة ريال مدريد الجديدة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي خوسي لويس سانشيز محلل برنامج "الشرينجيتو" الشهير، عن موعد الإعلان عن صفقة انتقال دوني فان دي بيك من أياكس إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال "لويس سانشيز" في تصريحاته اليوم الأحد: "قد يتم الإعلان رسمياً عن صفقة دي بيك هذا الأسبوع بعد مُباراة أياكس".

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ودخل فان دي بيك حسابات ريال مدريد هذا الصيف بعد مستواه الجيد خلال الموسم المنصرم مع أياكس حيثُ ساهم في وصول فريقه إلى دور نصف نهائي بطولة .

والجدير بالذكر دي بيك انضم إلى أكاديمية أياكس للشباب في أغسطس 2014 ثم صعد بعد ذلك إلى الفريق الأول.

وينتظر أن يلعب نادي أياكس يوم الثلاثاء المقبل ضد باوك اليوناني في الجولة التأهيلية الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019/2020.

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