رياضة | عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة ريال مدريد الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة ريال مدريد الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي خوسي لويس سانشيز محلل برنامج "الشرينجيتو" الشهير، عن موعد الإعلان عن صفقة انتقال دوني فان دي بيك من أياكس إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال "لويس سانشيز" في تصريحاته اليوم الأحد: "قد يتم الإعلان رسمياً عن صفقة دي بيك هذا الأسبوع بعد مُباراة أياكس".

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