رياضة | الأهلي ينهي الشوط الأول بالتقدم بثنائية نظيفة أمام إطلع بره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ينهي الشوط الأول بالتقدم بثنائية نظيفة أمام إطلع بره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وإطلع بره بطل جنوب السودان، بتقدم المارد الأحمر بهدفين دون رد في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الأهلي المباراة بطريقة حماسية، أملا في إحراز هدف التقدم، وسط غياب تام من لاعبي المنافس والتي لم تشهد المباراة على مدار شوطها الأول بأي فرصة حقيقة أمام علي لطفي حارس مرمى القلعة الحمراء.

وشكل الأهلي عدة فرص خطيرة في بداية اللقاء، كان أبرزها الدقيقة 2 عن طريق معلول، والتي ارتدت من الحارس إلى وليد أزارو، قبل أن يشتتها خارج المنطقة.

وشهدت الدقيقة الخامسة ضياع فرصة خطيرة بعد أن انفرد أزارو بالمرمى، ليمررها إلى حسين الشحات والذي لم يحسن استغلالها. وحملت الدقيقة السادسة أول فرصة لفريق إطلع بره، عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكن يتم الإطاحة بها خارج الشباك. Advertisements واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي، في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، ليتصدى لها التونسي علي معلول ويسددها بنجاح داخل الشباك، معلنا تقدم المارد الأحمر بهدف دون رد. وبعد دقيقة واحدة من تقدم الأهلي، أهدر وليد أزارو فرصة زيادة الفارق لهدفين، بعدما انفرد بحارس مرمى المنافس، والذي تصدى لها بنجاح. وكاد أزارو أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 28، بعد استلامه كرة عرضية ليسددها على طريقة الستديدة الخلفية "باكورد"، ولكنها ترتطم بالعارضة ويلتقطها حارس المرمى مانعا فرصة التهديف. ونجح وليد أزارو، في إضافة الهدف الثاني بعد استلامه كرة عرضية أمام خط المرمى، ليضعها بكل سهولة داخل شباك المنافس بالدقيقة 32 من عمر المباراة. وتقدم محمد هاني ظهير الأهلي، في الدقيقة 35 عن طريق الجبهة اليمنى وقام بتمرير أكثر من كرة ليصل إلى شباك المنافس، ولكن يسددها بجوار القائم الأيمن. واستمرت المباراة على مجملها بدون أي خطورة، حتى أعلن حكم المباراة نهايتها بتقدم المارد الأحمر بهدفين دون رد.

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