مانشستر يونايتد يضرب تشيلسي بالأربعة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

حقق فريق مانشستر يونايتد انتصارًا كبيرًا على نظيره تشيلسي برباعية نظيفة في المباراة، التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأحد، على ملعب “أولد ترافورد” في قمة مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وأحرز رباعية مانشستر يونايتد كلًا من: ماركوس راشفورد في الدقيقتين 18 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 66، فيما أحرز أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 65، وأضاف دانييل جيمس الهدف الرابع في الدقيقة 81.