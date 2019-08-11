شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقسو على «اطلع بره» برباعية في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا برباعية نظيفة على نادي اطلع بره الجنوب سوداني في ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيطر المارد الأحمر على المباراة منذ بدايتها وأهدر عدد من الفرص قبل أن يحصل عمرو السولية على ركلة جزاء بعد عرقلته داخل المنطقة. ونفذ ركلة الجزاء على معلول مسددًا الكرة على يسار حارس المرمى، الذي كان قريبًا من إبعادها، إلا أنه لم يستطع منعها من دخول الشباك معلنة تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 32، نجح حسين الشحات في الانطلاق بالكرة واختراق الجبهة اليمنى من منطقة جزاء اطلع بره قبل أن يرسل عرضية أرضية استقبلها وليد أزارو بقدمه لودعها الشباك ليرفع النتيجة إلى 2-0 للنادي الأهلي.

وشهد الشوط الأول إهدار أبناء مارتن لاسارتي للعديد من الأهداف المحققة، كان أبرزها من وليد أزارو الذي أطاح بالكرة بجانب القائم الأيمن لاطلع بره، رغم خلو المرمى من حارسه.

وفي الشوط الثاني، أضاف «أزارو» الهدف الثالث للنادي الأهلي في الدقيقة 48 بعدما استقبل عرضية من عمرو السولية من الجبهة اليمنى برأسية فشل حارس اطلع بره في الإمساك بها لتسكن شباكه.

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وعاد «أزارو» ليهدر فرصة هدف جديد، بعدما استقبل عرضية أخرى من محمد هاني بوضعها بغرابة بجانب القائم الأيمن، رغم خلوه من الرقابة.

ولجأ «لاسارتي» لإعطاء الفرصة لعدد من اللاعبين، إذ دخل جونيور أجايي بدلًا من رمضان صبحي، قبل أن يعود أحمد الشيخ للمشاركة مع الفريق على حساب صالح جمعة، كما اشترك جيرالدو بديلًا لحسين الشحات.

وكاد البديل جونيور أجايي أن يضيف هدفًا رابعًا، بعدما استقبل بدوره عرضية جديدة من «هاني» بتصويبة قوية مباشرة أصابت عارضة حارس اطلع بره وخرجت.

وهدأت المباراة في الدقائق الأخيرة ولم تشهد الكثير من الفرص، رغم استمرار سيطرة المارد الأحمر، حتى عاد أجايي ليشعلها مجددًا بتسديدة تصدى لها حارس المرمى الجنوب سوداني لترتطم بقائمه الأيسر وتعود إليه ليمسكها.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، أضاف أحمد الشيخ الهدف الرابع للنادي الأهلي بعد تمريرة من على معلول استلمها وراوغ المدافع وأودعها على يمين الحارس.

وبعد قرابة 5 دقائق من الوقت بدل الضائع، أطلق الحكم صافرته معلنًا نهاية المباراة بفوز النادي الأهلي برباعية نظيفة.