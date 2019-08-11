الأهلي المصري يفتتح مشواره الأفريقي بسحق اطلع بره

حقق الأهلي المصري فوزا ساحقا على مضيفه اطلع بره بطل جنوب السودان، بنتيجة (4-0)، اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
سجل للأهلي التونسي علي معلول من ضربة جزاء والمغربي وليد أزارو "هدفين" وأحمد الشيخ، ليضع الفريق المصري قدماً في دور الـ32 للبطولة، خاصة أن مباراة الإياب ستقام أيضاً على نفس الملعب بعد اتفاق الفريقين.
المباراة في مجملها جاءت سهلة وحسمها الأهلي بقيادة مدربه الأوروجواياني مارتن لاسارتي، وقدم الفريق عرضا طيبا وأهدر العديد من الفرص.
حاول الأهلي مباغتة منافسه بهدف مبكر وانطلق رمضان صبحي الجناح الأيسر ومرر كرة خادعة تعامل معها الحارس بهدوء.
وعانى الأهلي في العشر دقائق الأولى من التمريرات المقطوعة، قبل أن يحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 16 عن طريق عمرو السولية الذي تعرض لعرقلة واضحة، ليسجل التونسي علي معلول هدف التقدم.
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