الكندية اندريسكو تتوج بلقب بطولة تورونتو بعد انسحاب سيرينا ويليامز

توجت اللاعبة الكندية ​بيانكا اندريسكو​ بلقب ​بطولة تورونتو لكرة المضرب​ وذلك بعد انسحاب منافستها الاميركية ​سيرينا ويليامز​ بسبب الاصابة.

علماً ان اللاعبة الكندية كانت متقدمة على نظيرتها الاميركية بواقع 3 – 1 في المجموعة الاولى.

وبهذا الفوز اصبحت اندريسكو اول لاعبة كندية تتوج بلقب بطولة كندا منذ عام 1969، لتتوج بثاني لقب لها في فئة 1000 نقطة، ومن المتوقع ان تحتل المركز الـ 13 في التصنيف العالمي.

يذكر ان اندريسكو تأهلت الى المباراة النهائية عقب الفوز على منافستها الاميركية صوفيا كينن بمجموعتين نظيفتين، بينما كانت سيرينا قد فازت على التشيكية ماري بوزكوفا بنتيجة 2 – 1.