غرب اسيا: فلسطين تنتصر على سوريا بشق الانفس

ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ل​بطولة اتحاد غرب اسيا​ لكرة القدم، حقق المنتخب الفلسطيني فوزاً صعباً في المباراة التي جمعته امام نظيره السوري على ملعب كربلاء في العراق، وانتهت هذه المواجهة بواقع 4 – 3.

تمكن المنتخب السوري من افتتاح التسجيل في الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب خالد المبيض، قبل ان يحرز لاعب المنتخب الفلسطيني اسلام البطران هدف التعادل في الدقيقة 45، وتحصل المنتخب الاخير في الدقيقة 60 على ركلة جزاء سددها اللاعب عدي الدباغ بنجاح والذي بدوره احرز الهدف الثالث لفريقه بعد دقيقة واحدة فقط، وفي الدقيقة 66 تمكن المنتخب السوري من تسجيل هدفه الثاني عبر اللاعب فراس الخطيب من ركلة جزاء، واستطاع مارديك مارديكيان من معادلة النتيجة بهدف سجله في الدقيقة 73، وقبل انتهاء الوقت الاصلي لهذه المواجهة احرز اللاعب محمد ياسين هدف الفوز للمنتخب الفلسطيني ليمنحه 3 نقاط ثمينة منحته مؤقتاً فرصة التواجد بمركز الوصافة في ترتيب المجموعة الاولى لهذه البطولة.