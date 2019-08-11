مانشستر يونايتد يُعيد تشيلسي لكابوس 2000

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي، رقمًا مميزًا عقب الفوز على ضيفه تشيلسي، اليوم الأحد، برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن الفوز اليوم هو الأكبر للشياطين الحمر على تشيلسي منذ انطلاق البريميرليج.

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن التفوق برباعية نظيفة هو الأكبر لمانشستر يونايتد على البلوز في الدرجة الممتازة للدوري منذ الفوز بنفس النتيجة في مارس / آذار 1965.

وأضافت الشبكة، أن تشيلسي أنهى الجولة الأولى، في منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى، منذ 30 سبتمبر / أيلول 2000.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الـ19 بالبريميرليج بعد نهاية الجولة الأولى من البطولة، حيث يسبق فقط فريق وست هام يونايتد الذي خسر بخماسية نظيفة أمام مانشستر سيتي.