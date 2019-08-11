شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: النصر قادر على تخطي الوحدة رغم صعوبة المهمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد المدير الفني للنصر روي فيتوريا، صعوبة المواجهة أمام الوحدة الإماراتي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي الصحفي الذي عقده اليوم (الأحد) للحديث عن المباراة: «إن الفرصة لا تزال أمام النصر لتعويض نتيجة الذهاب وتحقيق الفوز».

وأضاف: «لا توجد أفضلية لفريق على الآخر»؛ معرباً عن ثقته في قدرة اللاعبين على التسجيل في المباراة والظهور بشكل جيد وتعويض الغيابات.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت الأسبوع الماضي على استاد الملك فهد الدولي بالرياض قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).