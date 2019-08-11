السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس أعلن نادي موناكو الفرنسي أمس عن بيع نجمه الشاب هانيبال مجبري (16 عاما) إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي. ولم يكشف موناكو عن تفاصيل الصفقة، ولكن تقارير إعلامية قدرت قيمتها بنحو عشرة ملايين يورو. وانتقل مجبري المولود في يناير 2003 إلى موناكو في 2018 بعد تدرجه في قطاعات الناشئين في باريس اف سي و بولون-بيانكور.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يضم نجم موناكو مجبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.