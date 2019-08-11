الأهلي المصري لسميه السعودي: معلول ليس للبيع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أبلغ النادي الأهلي المصري سميه السعودي أن الظهير الأيسر التوني علي معلول ليس للبيع، وشدد على أنه تم قيده في القائمة الأفريقية للفريق التي بدأت مبارياتها أمام فريق «اطلع برة» من جنوب السودان مساء أمس.
وأكد مدير الكرة في الأهلي المصري سيد عبدالحفيظ أن معلول أحد الأعمدة الرئيسية التي لا يستطيع الأهلي الاستغناء عنها، وأن مجرد التفكير في رحيله ليس مقبولا، بعد أن تألق بشكل لافت في العام الماضي وكان وراء تحقيق فريقه لقب الدوري.
وكان الأهلي السعودي طلب شراء عقد معلول «29 عاما» بشكل رسمي، وأمهل نظيره المصري 72 ساعة للرد، ورفع العرض المالي بصورة تليق بحجم عطاءات اللاعب التونسي، الذي يأتي التفاوض معه لتعويض المصري محمد عبدالشافي.
وانتقل معلول إلى الأهلي المصري في صيف 2016 قادما من فريق الصفاقسي التونسي لينجح في تقديم مستويات مميزة برفقة الفريق الأحمر، حيث شارك صاحب الـ29 عاما في 34 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها عشرة أهداف وصنع تسعة أهداف أخرى.
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