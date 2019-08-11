العالمي يفتح صفحة جديدة مع موسى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قرر نادي النصر فتح صفحة جديدة مع محترفه النيجيري أحمد موسى، ورفض فرض أي عقوبة عليه رغم تأخره عن التدريبات 5 أيام في أعقاب نهاية كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر أخيرا.

وقبلت إدارة النصر مبررات قائد منتخب نيجيريا بسبب استقباله طفلا جديدا، علاوة على توقف إجباري “ترانزيت” لرحلته في تركيا.

وأكمل فريق النصر جاهزيته للقاء اليوم أمام الوحدة الإماراتي، حيث تدرب الفريق في الملعب الرئيسي للقاء وجرب فيتوريا التشكيلة التي سيخوض بها اللقاء.