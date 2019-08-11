الكمار يغلق ملعبه بعد تعرض سقفه للانهيار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن نادي الكمار الهولندي لكرة القدم غلق ملعبه «أفاس» عقب تعرض سقف الملعب للانهيار فوق أحد المدرجات، لكن دون وقوع إصابات، وكلف الخبراء المختصين بتحليل حجم الضرر داخل ملعب الفريق على أن يبدأ العمل قريبا.

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وذكرت محطة «أن او أس» التليفزيونية أن المجلس الهولندي للسلامة يتطلع لاتخاذ قراره فيما يتعلق بالخطوة المقبلة للتعامل مع الحادث، وذلك في أعقاب المحادثات التي ستجري اليوم، والتي تتزامن مع تحقيقات موسعة فيما حدث.

وتعرضت هولندا لموجة من الرياح القوية، لكن الكمار لم يكشف عن سبب الحادث، واكتفى بنشر صورة عبر حسابه على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي تظهر سقف الملعب وهو يسقط على منطقتين للمقاعد على الأقل داخل الاستاد.

وافتتح الكمار مشواره في الموسم الجديد بالدوري الهولندي الممتاز الأسبوع الماضي بالفوز على فورتانا سيتارد 4 / 0.