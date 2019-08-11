«الفوز أو الفوز».. شعار النصر أمام الوحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

لن يكون أمام النصر سوى «الفوز» عندما يلتقي منافسه الوحدة الإماراتي على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد أن نجم الفريق الأخير في انتزاع تعادل بطعم المكسب في الرياض بهدف لكل منهما.

وفيما يرفع النصر شعار «الهجوم» بحثا عن الفوز وحده الذي يكفل له التأهل لربع النهائي، يتوقع أن يبدأ الوحدة الإماراتي المباراة بالهجوم، لوضع الفريق السعودي تحت الضغط، وإحراز هدف مبكر يربك حسابات الأصفر.

تغييرات فييتوريا

من المنتظر أن يعمد مدرب فريق النصر روي فيتوريا للزج بأحد اللاعبين الشبان «فرج الغشيان ونواف الحرشان» كبديل لحمد المنصور الذي سيغيب للإصابة مع الإبقاء على ذات الأسماء التي يدأ بها مواجهة الذهاب، على أن يعتمد التوازن بين الدفاع والهجوم، وعدم ترك المساحات أمام هجوم الوحدة بقيادة الثنائي الأرجنتيني تيجالي والبرازيلي ليناردو صاحب هدف التعادل في مباراة الذهاب .

حمدالله جاهز

اكتملت جاهزية هداف فريق النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله عقب الإصابة بالرأس التي تعرض لها في مواجهة الرياض وسيكون أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق بالإضافة للبرازيلي جوليانو صانع اللعب النصراوي .

ليناردو الأبرز

يعد صاحب هدف التعديل في مواجهة الذهاب وهداف الفريق الوحداوي من أبرز العناصر الأجنبية بالفريق الإماراتي، حيث يشكل تواجده بجانب ميليسي وتيجالي قوة ضاربة بصفوف الأبيض الإماراتي، إذ تسهم خبرته باللعب في صفوف الدوري السعودي إبان مشاركته مع النادي الأهلي قبل موسمين في قراءاته للفريق النصراوي الذي سبق أن واجهه قبل ذلك.

بطاقة اللقاء

النصر السعودي

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الوحدة الإماراتي

المناسبة:

إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

الموعد:

18.40 بتوقيت السعودية

المكان:

استاد آل نهيان في أبوظبي .

لقاء الذهاب:

1ـ 1

مدرب النصر:

روي فيتوريا.

مدرب الوحدة:

هنك تين كات.