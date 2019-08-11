التونسي السليتي سادس صفقات الاتفاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

أعلنت إدارة الاتفاق التوقيع رسميا مع التونسي نعيم السيليتي لمدة ثلاثة مواسم مع أفضلية التجديد لموسم رابع، قادما من فريق ديجون الفرنسي، وذلك بعد تعطل صفقة الإيفواري ماكس جراديل نتيجة مبالغة ناديه تولوز الفرنسي في مطالبه المادية.

وتأتي الصفقة كسادس الصفقات الأجنبية التي يبرمها النادي الشرقي بعد الثبات على الجزائري رايس امبولحي والسلوفيني فيليب كيش والتعاقد مع التونسي أسامة حدادي والأفريقي الأوسطي سيدريك يامبيري والبرازيلي روجيروي.

فيما لا تزال إدارة الاتفاق تواصل مساعيها للتعاقد مع مهاجم أجنبي لقيادة هجوم الفريق بجانب البرازيلي روجيريو بناء على التقرير الفني الذي رفعه المدرب الوطني خالد العطوي عقب عودة الفريق من معسكره الخارجي.