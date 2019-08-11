السعودية تدرس استضافة فورمولا 1

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تدرس الهيئة العامة للرياضة استضافة سباق فورمولا 1 خلال المرحلة المقبلة لأول مرة في تاريخ السعودية، على غرار استضافة سباق «فورميلا إي الدرعية» الذي أقيم في ديسمبر الماضي، والذي شرف ختامه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برفقة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وسجل نجاحا منقطع النظير. ويعرف سباق فورمولا 1 باسم سباق الجائزة الكبرى، وهو أعلى صنف من سباقات الفورمولا ذات المقعد الفردي والعجلات المفتوحة. يتألف موسم الفورمولا الواحد من سلسلة من السباقات تعرف بالجوائز الكبرى (Grand Prix) تؤدى على حلبات خاصة معدة لهذا السباق. ولم يتسن لـ»مكة» معرفة الوقت الذي سيقام فيه السباق حال موافقة الجهات العليا وموافقة الاتحاد الدولي لرياضة السيارات، إلا أن يكون التنظيم في شهري ديسمبر أو يناير اللذين تشهد فيهما السعودية أجواء ملائمة لمثل هذه الرياضات.

وستعزز فرصة استضافة السعودية للفور مولا 1 هذه البطولة مكانة السعودية على مستوى الرياضة العالمية بشكل عام، ورياضة السيارات الدولية بشكل خاص.