دورتموند يعير مدافعه توبراك لبريمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أمس، عن إعارة مدافعه التركي عمر توبراك إلى فيردر بريمن لمدة موسم. وذكر فلوريان كوفيلدت مدرب بريمن «عمر قلب دفاع يمتلك السرعة، لقد لعب في أعلى المستويات لسنوات عدة، نحن سعداء باختياره لنا». وأوضح بريمن أنه بنسبة كبيرة سيتضمن عقد توبراك «30عاما» بندا يسمح بشرائه بشكل نهائي عقب نهاية فترة إعارته، وقد يشارك توبراك في المباراة الأولى لبريمن في الموسم الجديد من البوندسليجا والتي يلتقي خلالها مع فورتونا دوسلدورف.



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