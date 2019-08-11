السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام
أرجأ التشيلي خوسيه سييرا قرار حسم الأجنبي السابع للفريق إلى ما بعد نهاية موجهة ذوي آهن الإيراني في جولة الإياب من دور الستة عشر الآسيوي لدوري أبطال آسيا اليوم.
وتدرس إدارة الاتحاد مع سييرا اعتماد الأجنبي السابع بالفريق بعد ثباتها على السداسي (المغربي مروان داكوستا والأرجنتني ايمليانو فيتشو والتشيليين كارلوس فيلانويفا وخمينيز والبرازيلي رومارينهو والصربي الكسندر بريجوفتش) إذ برز اسم الحارس البرازيلي غروهي كأحد الخيارات التي قد يعتمدها سييرا لإكمال ملف الأجانب بالموسم المقبل الذي ستنتهي فترة انتقالاته الشتوية في الحادي والثلاثين من أغسطس الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر سييرا يعلق قرار الأجنبي السابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.