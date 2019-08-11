سييرا يعلق قرار الأجنبي السابع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

أرجأ التشيلي خوسيه سييرا قرار حسم الأجنبي السابع للفريق إلى ما بعد نهاية موجهة ذوي آهن الإيراني في جولة الإياب من دور الستة عشر الآسيوي لدوري أبطال آسيا اليوم.

وتدرس إدارة الاتحاد مع سييرا اعتماد الأجنبي السابع بالفريق بعد ثباتها على السداسي (المغربي مروان داكوستا والأرجنتني ايمليانو فيتشو والتشيليين كارلوس فيلانويفا وخمينيز والبرازيلي رومارينهو والصربي الكسندر بريجوفتش) إذ برز اسم الحارس البرازيلي غروهي كأحد الخيارات التي قد يعتمدها سييرا لإكمال ملف الأجانب بالموسم المقبل الذي ستنتهي فترة انتقالاته الشتوية في الحادي والثلاثين من أغسطس الحالي.