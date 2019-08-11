10 أيام وينطلق.. من ينقل الدوري السعودي؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

10 أيام تبقت على انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولا يزال ملف النقل التلفزيوني للدوري السعودي مبهما، ولم تتضح ملامح الناقل الرسمي حتى الآن على الرغم من السمعة الكبيرة التي وصل إليها عقب الدعم الحكومي والاهتمام الكبير الذي حظي به، والذي جعله أحد أهم الدوريات المتابعة على المستويين القاري والدولي بعد النجوم العديدة التي استقطبها بالموسم المنصرم.

سيناريو مشابه

بات المشهد قريبا من تكرار سيناريو الموسم الماضي بعد أن ظلت صورة مستقبل النقل ضبابية حتى ليلة انطلاقة الدوري، وعاش حينها عشاق كرة القدم السعودية حالة من الارتباك نتيجة عدم إعلان الناقل الرسمي تفاصيل النقل التلفزيوني لمباريات الدوري، لولا دخول القنوات الرياضية في وقت ضيق جدا بعد المكرمة الملكية بالسماح لها بالنقل المجاني لمصلحة المواطن السعودي.

فسخ عقد الناقل الرسمي

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ترددت أنباء متواترة خلال الأيام الماضية عن فسخ شركة الاتصالات السعودية STC للعقد الكبير الذي أبرم مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم بالاتفاقية التي أبرمت في يناير 2018، للنقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية، وذلك لمدة 10 أعوام بدءا من الموسم الماضي (2019/‏2018)، بمقابل سنوي 660 مليون ريال سعودي، وانسحابها من المشهد حتى على مستوى النقل عبر تطبيق الجوال STC ولم تتضح حقيقة هذا الأمر من عدمه، سواء من الناقل الرسمي أو من هيئة الرياضة.

القناة الرياضية تتأهب

أشارت مصادر مؤكدة إلى أن القنوات الرياضية السعودية شرعت في عمل التجهيزات اللازمة لمواصلة نقلها لمنافسات الدوري السعودي للعام الثاني إثر المكرمة الملكية التي حظيت بها الموسم الفائت، بعد تلقيها تأكيدات بمواصلة النقل المجاني للجمهور السعودي.

النقل صناعة

يعد النقل التلفزيوني صناعة محتوى تقدم العديد من المواهب الشابة ويتيح العديد من فرص العمل في عدد من التخصصات كالإعداد، والتصوير، والإخراج، والإذاعة، والتحرير، والأرشفة، والجرافيكس، والمونتاريه وغيرها من الفرص الوظيفية التي تسهم في تقديم صورة مناسبة للمشاهد ومصدر رزق للشباب السعودي.