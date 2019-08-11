الاتحاد في مهمة قتالية.. للرد على الاستفزازات الإيرانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يدفع الاتحاد بكل قوته الضاربة لتكرار فوزه على مستضيفه ذوب آهن الإيراني، والرد على التصريحات المسيسة والمستفزة التي أطلقها مدربه رضا منصوريان، عندما يلتقي الفريقان ضمن جولة الإياب الحاسمة على ملعب حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويضع عميد الأندية السعودية وأفضلها على الصعيد الآسيوي أمام عينيه التصريحات الغريبة لمدرب فريق المنافس خلال المؤتمر الصحفي التي قال فيها «لقد خسرنا مباراة الاتحاد بسبب أخطائنا لا قوتهم. قرأت الاتحاد جيدا وحللنا الفريق وهذه المرة أنا واثق جدا بأني سأنتصر وأرفع علم إيران عاليا»، في حين اعتبر خوسيه سييرا مدرب الاتحاد المباراة لا تخرج عن كونها «كرة قدم» مشددا على أنه يسعى لتكرار الفوز والتأهل لمواجهة الفائز من الهلال والأهلي السعوديين.

فرصتان للعميد

يدخل العميد مواجهة الإياب بفرصتي الفوز أو التعادل بعد أن كسب مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف حين استطاع أن يقلب الطاولة ويحول تأخره بالهدف الإيراني المبكر بهدفين جاءا بقدم التشيلي خمينيز ورأسية المدافع زياد المولد.

سييرا ينتهج الدفاع

سيعمد التشيلي خوسيه سييرا مدرب فريق الاتحاد لانتهاج الأسلوب ذاته الذي بدأ به مواجهة الذهاب بتأمين خطوطه الخلفية بالرباعي حمدان الشمراني وعبدالمحسن فلاته وسعود عبدالحميد، وأمامهم الرباعي ايمليانو وعبدالإله المالكي وخالد السميري وفيلانويفا، فيما سيكون خمينيز لاعب طرف بجوار البرازيلي رومارينهو .

الإدارة تحذر وتحفز

حذرت إدارة الاتحاد من مغبة التهاون والركون لنتيجة مباراة الذهاب، مطالبة اللاعبين بالتركيز في مواجهة الإياب، محفزة بصرف مكافآت مجزية في حال تخطي عقبة ذوب آهن الإيراني والوصول لدور الثمانية من البطولة.

شاشات عملاقة للجمهور

وقررت إدارة نادي الاتحاد فتح مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد بالنادي للجماهير الاتحادية لمتابعة مباراة الإياب الآسيوي عبر شاشات سينمائية عملاقة والتي سبق أن فعلتها إبان مواجهة الفريق أمام فريق لوكومتيف الأوزبكي حين لعب الاتحاد بدون جمهور.

بطاقة اللقاء

الاتحاد السعودي

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ذوب آهن الإيراني

المناسبة:

إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا

الموعد:

22.00 بتوقيت السعودية

المكان:

استاد حمد الكبير بالدوحة

لقاء الذهاب:

2ـ 1 للاتحاد

مدرب الاتحاد:

خوسيه سييرا

مدرب ذوب آهن:

رضا منصوريان