شكرا لقرائتكم الملايين وثنائى الأهلى تعيد أمل انتقال جوكر الإسماعيلى للأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عادت صفقة نجم نادى الاسماعيلى مع النادى الاهلى لتتصدر المشهد من جديد بعد رفع إدارة القلعة الحمراء عرضها لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفى الجارى.
كشف باهر المحمدى لاعب الاسماعيلى لمقربين منه انه تلقى اتصالات مجددًا خلال الفترة الماضية والتى اكد خلالها اللاعب ترحيبه الشديد بالانتقال الى صفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفى الجارى.
وعلم "الخليج 365" ان الأهلى قدم عرضا للإسماعيلى يحصل بمقتضاه الدراويش على مقابل مالى كبير بالاضافة الى الحصول على الثنائى باسم على ومحمد شريف ما يعجل من اتمام الانتقال خلال الايام القليلة المقبلة.
وينتظر أن يتم حسم الصفقة بشكل نهائى خلال الاسبوع المقبل على أن يلحق اللاعب بالقائمة الثانية للفريق أفريقيا.
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