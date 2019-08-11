شكرا لقرائتكم 60 دقيقة .. الأهلى يتقدم على اطلع بره بثلاثية نظيفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلى واطلع برة المقامة حاليا بين الفريقين على ملعب برج العرب فى الدورى التمهيدى بدروى أبطال أفريقيا والنتيجة تقدم المارد الأحمربثلاثة أهداف دون رد.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمي : علي لطفي

خط الدفاع : محمد هاني وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول

خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وصالح جمعة

خط الهجوم : رمضان صبحي ووليد أزارو

وعلي مقاعد البدلاء كلا من.. محمد الشناوي وياسر إبراهيم وجيرالدو وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وأحمد الشيخ .

انطلاق المباراة 1 - بداية هجومية من الأهلى لفرض السيطرة وانتزاع المبادرة عن طريق حسين الشحات 2 - هجمة عن طريق رمضان صبحى ومراوغة لاعب اطلع برة وقام بإرسال عرضية نجح دفاع الفريق السودانى فى إبعادها

3 - ركلة مرمى للنادى الأهلى بعد كرة طولية من لاعب اطلع برة مرة إلى خارج مرمى على لطفى حارس الأهلى

4 - هجمة خطيرة عن طريق رمضان صبحى بعدما استلم الكرة عن من عمرو السولية وسددها على المرمى وتصدى لها حارس اطلع برة

5 - سقوط لاعب اطلع برة على أرضية الملعب وتدخل الطاقم الطبى لعلاجه

6 - الحكم يحتسب تسلل على حسين الشحات لاعب الأهلى

7 - سقوط عمرو السولية على أرضية الملعب ومعاناته من الإصابة بعد تدخل لاعب اطلع برة العنيف ضده

9 - أزارو يقود هجمة من الجبهة اليمنى وقام بإرسال عرضية نجح دفاع اطلع برة فى ابعادها

10 - تناقل للكرة فى وسط الملعب بين لاعبى اطلع برة السودانى

11 - كرة طولية من أيمن أشرف لعلى معلول ولكن دفاع اطلع برة يقطع الطريق عليها

13 - تحضير للهجمة من قبل لاعبى الأهلى فى الخط الخلفى ومارتن لاسارتى يترقب المباراة خارج الخطوط

14 - تمريرة طولية من حمدى فتحى لحسين الشحات ولكن الحكم يحتسب تسلل على الشحات

15 - تعرض عمرو السولية لعرقلة داخل منطقة جزاء اطاع برة والحكم يحتسب ركلة جزاء.

16 - على معلول يحرز الهدف الأول للأهلى من ركلة جزاء.

17 - تمريرة سحرية من صالح جمعة إلى أزارو الذى راوغ الحارس ولكن بسالة مصطفى سليم لاعب اطلع برة منعت أزارو من تسجيل هدف.

18 - سقوط حارس اطلع برة على الملعب بعدما تدخل مع أزارو ودخول الطاقم الطبى لعلاجه

20 - هجمة لاطلع برة ولكن تدخل حمدى فتحى أفسد الهجمة لتبقى مرتدة للنادى الأهلى

21 - محاولة بناء هجمة للنادى الأهلى من الخط الخلفى

23 - عرضية لوليد أزارو بعدما لحق بالكرة من على خط المرمى لاطلع برة ولكن الدفاع تصدى لها ببراعة.

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25 - تمريرة بينية من حسين الشحات ولكنها غير دقيقة وينجح دفاع اطلع برة فى الحصول عليها

26 - عرضية من محمد هانى ناحية الجبهة اليمنى ولكن دفاع اطلع برة ينجح فى إبعادها أيضا

28 - باكبورد عالمى من وليد أزارو ولكنه اصطدم بالعارضة

32 - عرضية متقنة من حسين الشحات ينجح أزارو فى تسجيل الهدف الثانى من خلالها

33 - محاولة اختراق من على ملعول ولكن دفاع اطلع برة يتصدى لها

34 - تمريرة تيكى تاكا بين أزارو وهانى أمام مرمى اطلع برة ولكن الأخير يفشل فى استغلالها وتسجيل الهدف الثالث للأهلى

36 - أيمن أشرف يفسد هجمة لفريق اطلع برة

37 - رأسية من رامى ربيعة تمر على يمين حارس اطلع برة

39 - الحكم يحتسب تسلل على رمضان صبحى

40 - ركنية لصالح النادى الأهلى وينفذها صالح جمعة

41 - محاولات من النادى الاهلى لزيادة غلة الأهداف عن طريق انطلاقات الثلاثى رمضان صبحى وحسين الشحات ومحمد هانى

43 - الحكم يحتسب تسلل على جيمى مايكل لاعب اطلع برة

44 - مرواغة من رمضان صبحى للاعب اطلع برة تنتهى بتسديده للكرة أعلى مرمى الحارس

45 + 1 - أزارو هدر فرصة هدف بغرابة شديدة

45 + 2 - اطلاق صافرة نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثانى

45 - تسيدة قوية من رامى ربيعة بعد اقتحامه لدفاع اطلع برة

46 - تحضير للهجمة من قبل لاعبى الأهلى

47 - أزارو يحرز الهدف الثالث للأهلى بعد استغلاله عرضية عمرو السولية

48 - ركلة ركنية للنادى الأهلى

50 - الجمهور يهتف للاعبى النادى الأهلى :"فريق كبير فريق عظيم اديلو عمرى وبردو قليل".

51 - ضربة حرة مباشرة لفريق اطلع برة تستقر بين أحضان على لطفى حارس مرمى الأهلى.

53 - استحواذ كامل للاعبى النادى الأهلى على الكرة

55 - ضربة حرة مباشرة لاطلع برة والاهلى يجرى التبديل الأول بنزول أجاى وخروج رمضان صبحى

58 - الحكم يحتسب خطأ لصالح الأهلى خارج منطقة جزاء اطلع برة

59 - صالح جمعة يسدد الضربة المباشرة للأهلى أرضية ولكنها تمر على يسار الحارس