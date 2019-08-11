شكرا لقرائتكم الأهلى يفتتح مشواره بدورى الأبطال برباعية نظيفة فى شباك اطلع بره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الأهلى على نظيره اطلع برة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقن على ملعب برج العرب فى الدورى التمهيدى بدروى أبطال أفريقيا .

ويعد فوز الأهلى على فريق اطلع برة الـ 35 فى تاريخ مشاركات المارد الأحمر بدورى أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمي : علي لطفي

خط الدفاع : محمد هاني وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول

خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وصالح جمعة

خط الهجوم : رمضان صبحي ووليد أزارو

وعلي مقاعد البدلاء كلا من.. محمد الشناوي وياسر إبراهيم وجيرالدو وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وأحمد الشيخ .

انطلاق المباراة 1 - بداية هجومية من الأهلى لفرض السيطرة وانتزاع المبادرة عن طريق حسين الشحات 2 - هجمة عن طريق رمضان صبحى ومراوغة لاعب اطلع برة وقام بإرسال عرضية نجح دفاع الفريق السودانى فى إبعادها

3 - ركلة مرمى للنادى الأهلى بعد كرة طولية من لاعب اطلع برة مرة إلى خارج مرمى على لطفى حارس الأهلى

4 - هجمة خطيرة عن طريق رمضان صبحى بعدما استلم الكرة عن من عمرو السولية وسددها على المرمى وتصدى لها حارس اطلع برة

5 - سقوط لاعب اطلع برة على أرضية الملعب وتدخل الطاقم الطبى لعلاجه

6 - الحكم يحتسب تسلل على حسين الشحات لاعب الأهلى

7 - سقوط عمرو السولية على أرضية الملعب ومعاناته من الإصابة بعد تدخل لاعب اطلع برة العنيف ضده

9 - أزارو يقود هجمة من الجبهة اليمنى وقام بإرسال عرضية نجح دفاع اطلع برة فى ابعادها

10 - تناقل للكرة فى وسط الملعب بين لاعبى اطلع برة السودانى

11 - كرة طولية من أيمن أشرف لعلى معلول ولكن دفاع اطلع برة يقطع الطريق عليها

13 - تحضير للهجمة من قبل لاعبى الأهلى فى الخط الخلفى ومارتن لاسارتى يترقب المباراة خارج الخطوط

14 - تمريرة طولية من حمدى فتحى لحسين الشحات ولكن الحكم يحتسب تسلل على الشحات

15 - تعرض عمرو السولية لعرقلة داخل منطقة جزاء اطاع برة والحكم يحتسب ركلة جزاء.

16 - على معلول يحرز الهدف الأول للأهلى من ركلة جزاء.

17 - تمريرة سحرية من صالح جمعة إلى أزارو الذى راوغ الحارس ولكن بسالة مصطفى سليم لاعب اطلع برة منعت أزارو من تسجيل هدف.

18 - سقوط حارس اطلع برة على الملعب بعدما تدخل مع أزارو ودخول الطاقم الطبى لعلاجه

20 - هجمة لاطلع برة ولكن تدخل حمدى فتحى أفسد الهجمة لتبقى مرتدة للنادى الأهلى

21 - محاولة بناء هجمة للنادى الأهلى من الخط الخلفى

23 - عرضية لوليد أزارو بعدما لحق بالكرة من على خط المرمى لاطلع برة ولكن الدفاع تصدى لها ببراعة.

25 - تمريرة بينية من حسين الشحات ولكنها غير دقيقة وينجح دفاع اطلع برة فى الحصول عليها

26 - عرضية من محمد هانى ناحية الجبهة اليمنى ولكن دفاع اطلع برة ينجح فى إبعادها أيضا

28 - باكبورد عالمى من وليد أزارو ولكنه اصطدم بالعارضة

32 - عرضية متقنة من حسين الشحات ينجح أزارو فى تسجيل الهدف الثانى من خلالها

33 - محاولة اختراق من على ملعول ولكن دفاع اطلع برة يتصدى لها

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34 - تمريرة تيكى تاكا بين أزارو وهانى أمام مرمى اطلع برة ولكن الأخير يفشل فى استغلالها وتسجيل الهدف الثالث للأهلى

36 - أيمن أشرف يفسد هجمة لفريق اطلع برة

37 - رأسية من رامى ربيعة تمر على يمين حارس اطلع برة

39 - الحكم يحتسب تسلل على رمضان صبحى

40 - ركنية لصالح النادى الأهلى وينفذها صالح جمعة

41 - محاولات من النادى الاهلى لزيادة غلة الأهداف عن طريق انطلاقات الثلاثى رمضان صبحى وحسين الشحات ومحمد هانى

43 - الحكم يحتسب تسلل على جيمى مايكل لاعب اطلع برة

44 - مرواغة من رمضان صبحى للاعب اطلع برة تنتهى بتسديده للكرة أعلى مرمى الحارس

45 + 1 - أزارو هدر فرصة هدف بغرابة شديدة

45 + 2 - اطلاق صافرة نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثانى

45 - تسيدة قوية من رامى ربيعة بعد اقتحامه لدفاع اطلع برة

46 - تحضير للهجمة من قبل لاعبى الأهلى

47 - أزارو يحرز الهدف الثالث للأهلى بعد استغلاله عرضية عمرو السولية

48 - ركلة ركنية للنادى الأهلى

50 - الجمهور يهتف للاعبى النادى الأهلى :"فريق كبير فريق عظيم اديلو عمرى وبردو قليل".

51 - ضربة حرة مباشرة لفريق اطلع برة تستقر بين أحضان على لطفى حارس مرمى الأهلى.

53 - استحواذ كامل للاعبى النادى الأهلى على الكرة

55 - ضربة حرة مباشرة لاطلع برة والاهلى يجرى التبديل الأول بنزول أجاى وخروج رمضان صبحى

58 - الحكم يحتسب خطأ لصالح الأهلى خارج منطقة جزاء اطلع برة

59 - صالح جمعة يسدد الضربة المباشرة للأهلى أرضية ولكنها تمر على يسار الحارس

63 - الحكم يحتسب خطأ ضد على معلول فى منتصف ملعب فريق اطلع برة

64 - سقوط لاعب اطلع برة على أرضية الملعب بعدد اتحكاكه بحمدى فتحى لاعب الأهلى

66 - أزارو يهدر هدفا محققا للأهلى بعدما جاءت رأسيته على يسار حارس اطلع برة

69 - خروج صالح جمعة ونزول أحمد الشيخ بدلا منه

70 - عرضية متقنة من محمد هانى ويسددها أجاى من مرة واحدة ولكنها تصطدم بالعارضة

75 - هدوء نسبة فى مجريات المباراة وسيطرة كاملة من لاعبى الأهلى على نقل الكرة

76 - خروج حسين الشحات ونزول جيرالدو لتنشيط الخط الأمامى.

77 - ركلة مباشرة للأهلى نفذها على معلول

83 - مجهود فردى من رامى ربيعة اخترق بها دفاع اطلع برة وسدد كرة بعيدة عن المرمى

85 - توغل من وليد أزارو داخل منطقة جزاء اطلع برة وخروج حارس الفريق السودانى أفسد الهجمة بعد احتكاكه بمهاجم الأحمر وسقوطه مصابا.

90 + 1 - حارس اطلع برة يمنع اجاى من تسجيل الهدف الرابع

90 + 2 - أحمد الشيخ يسجل الهدف الرابع للأهلى