شكرا لقرائتكم النصر يرتدي قمصان الموسم الماضي أمام الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - سيلعب النصر مواجهته الآسيوية يوم الاثنين أمام الوحدة الإماراتي بقمصان الموسم الماضي، وذلك بعد أيام من إعلان إدارة صفوان السويكت الأطقم التي سيرتديها الفريق في الموسم المقبل.
واختار النصراويون في الاجتماع الفني الخاص بلقاء إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام الوحدة، القميص الأساسي الذي ارتداه الفريق في الموسم الماضي، وهو الأزرق المطعم بالأصفر، ما يعني تأجيل الظهور الرسمي للأطقم الجديدة التي تم الإعلان عنها منتصف الأسبوع الماضي.
وعاد النصر إلى ارتداء اللون الأصفر الكامل كطقم أساسي للفريق في منافسات الموسم المقبل، بينما سيرتدي الفريق اللون الأزرق الكامل كطقم احتياطي، على أن يعلن الطقم الثالث في الفترة المقبلة.
ويلعب النصر بضيافة الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي، وهو بحاجة إلى التعادل بأكثر من هدف أو الفوز من أجل بلوغ ربع النهائي.
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