شكرا لقرائتكم غوانزو يهزم بكين غوان ويقترب من استعادة الدوري الصيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قطع غوانزو إيفرغراند خطوة كبيرة نحو استعادة لقب الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم يوم الأحد بعد فوز فريق المدرب فابيو كانافارو 3-1 خارج ملعبه على بكين غوان صاحب المركز الثاني ليبتعد بسبع نقاط على القمة مع تبقي ثماني مباريات على نهاية الموسم.

وفي مواجهة بكين الساعي لإحراز اللقب لأول مرة في عشر سنوات، تقدم غوانزو في الدقيقة العاشرة باستاد العمال عندما استغل باولينيو خطأ من دفاع الفريق صاحب الأرض ليضع الكرة في شباك الحارس زو ديهاي.

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وبعد سبع دقائق أخرى، عادل تشانغ النتيجة بضربة رأس قبل أن يعيد إلكيسون، المنتقل إلى غوانزو الشهر الماضي من شنغهاي سيبغ، فريقه للمقدمة في الدقيقة 52 من مدى قريب. وأكد يانغ بعد ذلك تفوق غوانزو في الدقيقة 59 عندما تلقى تمريرة إلكيسون قبل أن يسدد بثقة في شباك زو.

وحقق غوانزو بذلك انتصاره 13 على التوالي في الدوري ورفع رصيده إلى 58 نقطة بفارق سبع نقاط عن بكين، بينما يحتل شنغهاي سيبغ حامل اللقب المركز الثالث ولديه 50 نقطة.

وكان كانافارو تحت ضغط من أجل استعادة لقب الدوري الذي أحرزه غوانزو سبع مرات متتالية قبل أن يتولى المدرب الإيطالي المسؤولية عقب رحيل لويز فيليبي سكولاري قبل بداية موسم 2018.