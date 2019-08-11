شكرا لقرائتكم آينتراخت فرانكفورت يأمل استمرار ريبيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب برونو هوبن، مدير الكرة بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم يوم الأحد عن أمله في بقاء الكرواتي الدولي أنتي ريبيتش مهاجم الفريق.

وفي أعقاب المباراة التي تغلب فيها فرانكفورت على فالدهوف مانهايم (من الدرجة الثالثة) في بطولة الكأس بخمسة أهداف مقابل ثلاثة وأحرز ريبيتش ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، قال هوبنر: لا نزال متفائلين ببقاء ريبيتش.

من جانبه، قال ادي هوتر، المدير الفني لفرانكفورت: دائما ما يتعلق الأمر في هذه الحالات بالموقف الفردي للاعب فإذا لاحت له فرصة للانضمام إلى فريق قمة فعندئذ يكون من الصعب ايقافه.

وكان فريدي بوبيتش، المدير الرياضي للنادي، قد أعلن أن فرانكفورت يبحث عن مهاجم بغض النظر عن بقاء ريبيتش.

وباع فرانكفورت خلال الصيف الحالي اثنين من أحسن مهاجميه وهما لوكا يوفيتش إلى ريال مدريد و سباستين هالر إلى وست هام يونايتد.

وأضاف المدير الفني هوتر: أرى من المهم أن نكون مستعدين بشكل يجعلنا نعرف ماذا الذي يتعين علينا فعله في حال رحيل أي لاعب، ونحن بصدد ذلك فريدي وبرونو بصدد ذلك وهذا ما يجعلني أشعر بالراحة نسبياً.