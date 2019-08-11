نتيجة مباراة الأهلي واطلع بره في دوري أبطال إفريقيا 2020

تنطلق اليوم أولى مواجهات النادي الأهلي في البطولة الإفريقية 2020 بمباراة الدور التمهيدي حيث يحل ضيفاً على نادي إطلع بره، وقد أبرم النادي الأهلي عدد جديد من الصفقات المُدوية في عالم المستديرة لتدعيم صفوف فريقه وحصد اللقب الغائب عن النادي منذ 2013، ويبحث النادي عن تحقيق البطولة هذا العام من أجل الجماهير التي تنتظرها بشغف.

موعد مباراة الأهلي واطلع بره

كان هناك اختلاف حول موعد المباراة لكن الموعد المُعلن الرسمي لها هو الساعة السابعة بتوقيت الأسكندرية والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والخامسة بتوقيت جرينتش، كما سيتم نقل المباراة على قناة on sports بتعليق من الكابتن أيمن الكاشف.

نتيجة مباراة الأهلي واطلع بره

وقد أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق على أن الأهلي بصفقاته الجديدة قادر على حصد البطولة الإفريقية ولكنه عليه الفوز بنتيجة كبيرة لإرسال رسالة إلى القارة بأنه قادم هذا العام من أجل حصد البطولة، ومن جانب آخر فهاك رغبة من جانب مؤمن زكريا للرحيل عن المارد الأحمر خلال موسم الانتقالات الصيفية إعارة لموسم واحد بعد خروجه من حسابات المدرب في قائمة إفريقيا.

الدقيقة 16: علي معلول يتمكن من تسجيل هدفه الأول إفريقيا في الموسم الجديد والنتيجة هدف لصالح النادي الأهلي مقابل لاشيء.

الدقيقة 32: وليد أزارو يتمكن من تسجيل الهدف الثاني للأهلي من متابعة ولا أروع وعرضية من الشحات

الدقيقة 47: النادي الأهلي يرفع رصيده من الأهداف لثلاثة بعدما استطاع أزارو من تسجيل هدف بالرأس

الدقيقة 92: أحمد الشيخ يسجل الهدف الرابع للأهلي

انتهت مباراة الأهلي واطلع بره بفوز النادي الأهلي بنتيجة 4-0.