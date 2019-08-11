أزارو هدفين: نتيجة مباراة الأهلي واطلع بره اليوم في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا

نقدم لكم نتيجة مباراة الاهلي واطلع بره، تترقب جماهير المارد الأحمر انطلاقة فريقها اليوم في بطولة دوري الأبطال حينما يلتقي مع بطل جنوب السودان نادي “اطلع بره” في لقاء يأتي مع أول أيام عيد الأضحى، وتُعتبر هذه المباراة هى بداية الموسم الكروي للنادي الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري المصري للمرة رقم 41 في تاريخه والفوز على الزمالك في لقاء القمة منذ اسبوعين.

مباراة الاهلي واطلع بره

وتنطلق أحداث مباراة الاهلي واطلع بره في تمام السابعة حيث سيكون اللقاء منقولا عبر شاشة أون سبورت المصرية التي حصلت على حقوق البث الفضائي للمبارتين كما فعلت مع مبارايات الزمالك وبيراميدز أيضا في الدور التمهيدي، حيث مع بداية دور المجموعات يكون النقل حصريا عبر شاشة قنوات بي ان سبورت القطرية.

الاهلي واطلع بره

وقبل بداية اللقاء وردت تقارير اعلامية وصحفية حول نية نادي الأهلي السعودي بتقديم عرض لشراء علي معلول من النادي الأهلي في ظل رغبة النادي بتدعيم صفوفه عقب رحيل عبدالشافي، إلا أن أمير توفيق مدير تعاقدات القلعة الحمراء نفى وجود عرض رسمي بهذا وأكد أن ملعلو أحد أعمدة الفريق وغير ممكن رحيله.

نتيجة مباراة الأهلي واطلع بره

وكان الأهلي قد خرج من البطولة السابقة في دور ربع النهائي من أمام صنداونز، وودع النسختين التي سبقتها من النهائي بعد أن طمحن جماهير الأهلي في حصد البطولة لاسيما في النهائي الذي كان أمام الترجي

وصول طاقم التحكيم واللاعبين من الناديين لملعب برج العرب منذ قليل، والجماهير تتواجد في المدرجات بصورة مناسبة لعدد التذاكر التي قد تم السماح بها، ودقائق قليلة ونزول اللاعبين