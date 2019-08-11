تألق أهلاوي: ملخص نتيجة مباراة الاهلي واطلع بره السوادني في دوري ابطال افريقيا

ملخص نتيجة مباراة الاهلي واطلع برة السوداني، مواجهة مشوقة اليوم الاحد بين المارد الأحمر وبطل جنوب السودان ضمن ذهاب الدور التمهيدي من دوري ابطال افريقيا 2019 لكرة القدم، حيث يسعى لاعبي نادي القرن الأفريقي إلى تسجيل أكبر عدد من الأهداف وحسم الأمور مبكراً، نتيجة مباراة الاهلي واطلع بره الان.

ويأمل المدير الفني مارتن لاسارتي في تقديم أداء جيد أمام الخصم السهل نسبياً خاصةً إن اللقاء سيتم إقامته على ستاد برج العرب، وسيحاول اللاعبين المضي قدماً في النسخة الحالية من البطولة لإسعاد جماهيرهم المنتعشة بعد التتويج باللقب المحلي.

نتيجة مباراة الاهلي واطلع بره

وكشفت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي عن طاقم التحكيم الأوغندي الذي سيتولى مهمة إدارة المباراة وهو براين ميرو حكم ساحة وسيعاونه كلاً من أوكيلو وموسى نجوبي، فيما سيكون الحكم الرابع هو ألكيس موهابي.

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ملخص ماتش الاهلي واطلع برة

ينطلق المشوار الأفريقي للأهلي بحضور جماهيري يتخطى عشر آلاف مشجع لمؤازرة اللاعبين أمام المنافس خاصةً بعد حصد لقب الدوري الممتاز بعد منافسه قوية مغ غريمه التقليدي الزمالك وذلك منح دفعة معنوية رائعة.

التشكيلة الرسمية للاهلي هي: حراسة المرمي : علي لطفي، خط الدفاع : محمد هاني، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وعلي معلول، الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي، وسط الهجوم: حسين الشحات، وصالح جمعة، رمضان صبحي، وفي الهجوم : ووليد أزارو.

تمكن النادي الأهلي من تحقيق انتصار عريض على ضيفه اطلع برة برباعية نظيفة جاءت عن طريق أزارو “هدفين” وعلي معلول من ركلة جزاء وأحمد الشيخ.