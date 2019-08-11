اربعة اهداف: الآن نتيجة مباراة الاهلي واطلع برة ابطال افريقيا 2019 إبداع كروي

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي واطلع برة اليوم في دوري ابطال افريقيا يوتيوب، تتجه أنظار محبي الساحرة المستديرة نحو اللقاء الذي يجمع بين الاهلي ضد اطلع برا بطل جنوب السودان الذي سيقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور التمهيدي للبطولة القارية الهامة ، الآن ملخص ماتش الاهلي واطلع بره.

ملخص مباراة الاهلي واطلع برة

تنطلق المواجهة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون اللقاء منقول حصرياً على قناة on sport hd مع تغطية شاملة بتعليق أيمن الكاشف، سيخوض المارد الأحمر مباراة الاهلي واطلع برة السوادني وهو منقوص من أكثر من لاعب مهم في صفوفه ولعل أبرزهم الحارس شريف إكرامي ووليد سليمان نظراً لتعرضهم للإصابة، فيهم سيغيب صلاح محسن ومروان محسن عن الفريق.

نتيجة ماتش الاهلي واطلع برة

يتطلع الأهلي لتحقيق نتيجة مُريحة أمام الضيوف تساعده قبل لقاء الإياب الذي سيقام يوم 23 أغسطس الجاري داخل مصر ايضاً بحسب الاتفاق بين الناديين.

Advertisements

استقر المدرب على تشكيلة اللاعبين الآتية: علي لطفي – محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول – عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – صالح جمعة – رمضان صبحي – وليد أزارو.

يتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وجيرالدو وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وأحمد الشيخ.

تألق وإبداع كروي كبير من جانب لاعبي النادي الأهلي أسفر عن إمطار شباك المنافس أربع مرات، حيث تقدم علي معلول من ركلة جزاء ثم سجل وليد أزارو ثنائية قبل أن يضيف أحمد الشيخ الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.