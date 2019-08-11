شكرا لقرائتكم خبر عن «راشفورد» يقود مانشستر يونايتد لاكتساح تشيلسي برباعية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز نادي مانشستر يونايتد على نظيره تشيلسي برباعية نظيفة في افتتاحية مبارياتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

ورغم البداية الجيدة لتشيلسي وتصدي قائم الحارس دافيد دي خيا لتسديدة من مهاجم تشيلسي الشاب تامي أبراهام، إلا أن تدخل خاطئ من مدافع البلوز كيرت زوما على قدم نجم الشياطين الحمر ماركوس راشفورد كان كفيلًا بإهداء ركلة جزاء لأصحاب الرداء الأحمر تقدم من خلالها بالهدف الأول عن طريق «راشفورد» نفسه في الدقيقة 18.

وكاد إيمرسون أن يعدل النتيجة لتشيلسي قبل نهاية الشوط الأول إلا أن عارضة «دي خيا» وقفت مرة جديدة حائلًا بين البلوز والشباك الحمراء.

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وفي الشوط الثاني، استمر تشيلسي في الظهور بشكل جيد، قبل أن يتلقى صفعة جديدة حين سجل أنطونيو مارسيال الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 65 بعد عرضية من الجهة اليمنى عبر ماكتوميناي استقبلها بقدمه مودعًا إياها في شباك كيبا.

ولم تمر سوى دقيقتين حتى أضاف «راشفورد» هدف فريقه الثالث وهدفه الشخصي الثاني، بعد كرة طولية من بول بوجبا استقبلها منفردًا بالحارس الإسباني كبيا، ليضعها على يساره في الشباك.

وفي الدقيقة 82، ومن هجمة مرتدة سريعة قادها «بوجبا» و«راشفورد»، مرر الأول للشاب دانيال جيمس الذي أودع الكرة على يمين الحارس كيبا معلنًا تقدم اليونايتد بالهدف الرابع.

ولم تنجح تبديلات المدير الفني فرانك لامبارد في إعادة فريقه إلى اللقاء، لتنتهي المباراة بهزيمة قاسية لتشيلسي بثلاثية نظيفة على ملعب أولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد.