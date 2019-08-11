شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أفريقيا | اطلع بره (0) - (3) الأهلي (الشوط الثاني) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انطلقت، في تمام السابعة مساءً، مباراة الذهاب من الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي ونادي اطلع بره الجنوب سوداني.

ويخوض المدير الفني للمارد الأحمر، مارتن لاسارتي، المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمي: علي لطفي

الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول

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الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين الشحات، صالح جمعة

الهجوم: رمضان صبحي، وليد أزارو

والبدلاء:

محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، جيرالدو، أحمد فتحي، حسام عاشور، جونيور أجايي، أحمد الشيخ

انطلاق الشوط الأول