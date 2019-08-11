دوري أبطال أفريقيا | اطلع بره (0) - (3) الأهلي (الشوط الثاني)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
انطلقت، في تمام السابعة مساءً، مباراة الذهاب من الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي ونادي اطلع بره الجنوب سوداني.
ويخوض المدير الفني للمارد الأحمر، مارتن لاسارتي، المباراة بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمي: علي لطفي
الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول
الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين الشحات، صالح جمعة
الهجوم: رمضان صبحي، وليد أزارو
والبدلاء:
محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، جيرالدو، أحمد فتحي، حسام عاشور، جونيور أجايي، أحمد الشيخ
انطلاق الشوط الأول
- ركلة جزاء للنادي الأهلي في الدقيقة 16 بعد عرقلة عمرو السولية داخل منطقة جزاء اطلع بره
- علي معلول يتقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 17 من ركلة جزاء وضعها على يسار حارس المرمى
- وليد أزارو يحرز الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 32 بعد اختراق حسين الشحات منطقة جزاء اطلع بره من الجهة اليمنى وإرساله عرضية أرضية أودعها المغربي في الشباك
- نهاية الشوط الأول
- انطلاق الشوط الثاني
- وليد أزارو يحرز الهدف الثالث للنادي الأهلي في الدقيقة 48 بعد استقبال عرضية من عمرو السولية من الجبهة اليمنى استقبلها برأسية فشل حارس اطلع بره في الإمساك بها لتسكن شباكه
- تبديل في الدقيقة 56 بخروج رمضان صبحي ودخول جونيور أجايي
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