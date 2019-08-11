ارقام سلبية لـ تشيلسي بعد الخسارة القاسية امام المان يونايتد

تمكن نادي ​مانشستر يونايتد​ من تحقيق فوزاً مستحقاً في ختام الجولة الاولى من ​الدوري الانكليزي​ الممتاز على فريق ​تشيلسي​ في المباراة التي اقميت على ملعب الاولد ترافورد والتي انتهت بنتيجة 4 – 0.

كشفت شبكة أوبتا المتخصصة بالإحصائيات الرقمية عن ارقام سلبية حققها فريق البلوز اثر هذه الخسارة القاسية، وهي:

تشيلسي انهى الجولة الأولى في البريميرليغ في منطقة الهبوط، للمرة الاولى منذ ايلول عام 2000.

تشيلسي تلقى أسوأ هزيمة في بداية الدوري الإنكليزي مع مدربه لامبارد منذ خسارته بنتيجة 7-2 أمام ميدلزبره في عام 1978 مع المدرب داني بلانش فلور.

هذه الخسارة تعد الاكبر لـ تشيلسي امام المان يونايتد منذ خسارته بنفس النتيجة في آذار عام 1965.