ارقام سلبية لـ تشيلسي بعد الخسارة القاسية امام المان يونايتد

تمكن نادي مانشستر يونايتد من تحقيق فوزاً مستحقاً في ختام الجولة الاولى من الدوري الانكليزي الممتاز على فريق تشيلسي في المباراة التي اقميت على ملعب الاولد ترافورد والتي انتهت بنتيجة 4 – 0.
كشفت شبكة أوبتا المتخصصة بالإحصائيات الرقمية عن ارقام سلبية حققها فريق البلوز اثر هذه الخسارة القاسية، وهي:
تشيلسي انهى الجولة الأولى في البريميرليغ في منطقة الهبوط، للمرة الاولى منذ ايلول عام 2000.
تشيلسي تلقى أسوأ هزيمة في بداية الدوري الإنكليزي مع مدربه لامبارد منذ خسارته بنتيجة 7-2 أمام ميدلزبره في عام 1978 مع المدرب داني بلانش فلور.
هذه الخسارة تعد الاكبر لـ تشيلسي امام المان يونايتد منذ خسارته بنفس النتيجة في آذار عام 1965.
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