مانشستر يونايتد يسحق تشيلسي برباعية مذلة

أفسد مانشستر يونايتد افتتاحية مشوار مدرب تشيلسي فرانك لامبارد في البريميرليج، عندما اجتاز الفريق اللندني الأزرق برباعية نظيفة، مساء الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، في ختام الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
وسجل أهداف مانشستر يونايتد كل من ماركوس راشفورد (18 من ركلة جزاء و67)، وأنطوني مارسيال (65) ودانييل جيمس (81).
وقاد هاري ماجواير خط دفاع يونايتد في مباراته الأولى مع الفريق منذ انضمامه إليه قادما من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، وتكون هجوم الفريق من الثلاثي جيسي لينجارد وماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال.
في الجهة المقابلة، غاب عن تشكيلة تشيلسي الأساسية الفرنسي نجولو كانتي الذي يجلس على مقاعد البدلاء، فيما فضل المدرب فرانك لامبارد إشراك تامي أبراهام كرأس حربة على حساب أوليفيه جيرو.
وكادت شباك مانشستر يونايتد تهتز في الدقيقة الرابعة، عندما وصلت الكرة إلى أبراهام الذي هز القائم، ورد "الشياطين الحمر" في الدقيقة الثامنة، عندما أهدى مدافع تشيلسي كورت زوما الكرة إلى مارسيال الذي سدد بدوره في مكان وقوف الحارس كيبا أريزابالاجا.
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