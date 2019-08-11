رقم مميز لـ راشفورد مع المان يونايتد

حقق نجم نادي ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي ​ماركوس راشفورد​ رقمًا مميزًا خلال المباراة التي تجمع فريقه امام نظيره ​تشيلسي​ ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

واحرز راشفورد الهدف الأول لليونايتد بالمباراة، بعد أن تسبب في حصول الشياطين الحمر على ركلة جزاء وسددها ببراعة في المرمى.

وأكدت شبكة اوبتا للإحصائيات ان راشفورد أحرز جميع ركلات الجزاء الأربع التي نفذها في مباريات تنافسية مع اليونايتد أو منتخب إنكلترا، ليضمن بشكل كبير تنفيذ ركلات الجزاء لفريقه مستقبلًا ويضاعف فرصه في تسجيل الأهداف هذا الموسم.