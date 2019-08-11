7asry مشاهدة مباراة الأهلي واطلع برة اليوم الأحد 11/ 8/ 2019.. كورة ستار On SPort لايف

الآن الخليج 365 يقدم مشاهدة مباراة الأهلي واطلع برة، دقائق قليل تفصلنا عن بدء المواجهة العنيفة التي تجمع بين بطل الدوري المصري لهذا الموسم نادي الأهلي بخصمه بطل جنوب السودان اطلع برة، ويسعى كل منهم خلال هذه المباراة بأن يحقق نتائج إيجابية ويظهر بكامل وقوته ولياقيته ليخوض دوري أبطال أفريقيا بكل قوة.

يترقب عشاق ومحبي نادي الأهلي انطلاق مباراته الجديدة التي سيخوضها أمام فريق اطلع برة يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019 ضمن مواجهات الاستعداد لدوري أبطال أفريقيا،حيث يدخل بطل جنوب أفريقيا هذه المواجهة القوى على أمل تحقيق الفوز والظفر في حامل لقب الدوري المصري الممتاز في مواجهة مليئة بالمتعة والإثارة.

كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي واطلع برة:

أنهى لاعبي الأهلي تدريباتهم واستعدادتهم لملاقاة خصمهم اطلع برة واعدين جماهير وعشاق القلعة الحمراء أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل تحقيق الفوز، وظهورهم بكامل لياقتهم البدنية ليؤكدوا لمديرهم الفني مدى استعدادهم وجاهزيتهم لمواجهات دوري أبطال أوروبا الذي سينطلق خلال الأيام القليلة القادمة.

ويحتضن استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة الأهلي وأطلع برة السوداني،حيث يستغل العملاق الأحمر إقامة المباراة على أرضه ووسط مشجعيه مما سيرفع من الروح المعنوية للاعبي الفريق الذين يسعون لتحقيق نتيجة إيجابية، وأملاً في تحقيق اللقب الذي تغيب عنه منذ عام 2013 حيث فاز الأهلي بلقب بطل إفريقياً بعد أن حقق الفوز على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

مشاهدة مباراة الأهلي واطلع برة بث مباشر:

يدخل العملاث الأحمر لقاءه المرتقب أمام بطل جنوب السودان بروح معنوية مرتفعة بعد أن تم الاتفاق على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في مصر حيث ستقام مواجهة العودة في 23 أغسطس على أرض ملعب برج العرب، مما يجعل لاعبي الأهلي يخوضون اللقائين بكل راحة وثقة وستكون حظوظ العملاق الأحمر كبيرة في تحقيق الفوز وتقديم أداء جيد، ويتوقع محللي كرة القدم أن يكون عاملي الأرض والجمهور لهم تأثير قوي على الأهلي.

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تبدأ أحداث مباراة الأهلي وأطلع برة في تمام الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وفلسطين والأردن وقطر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة، وسيتم بث المباراة عبر قناة أون سبورت الرياضية.

تشكيلة الأهلى المتوقعة أمام اطلع برة:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول.

في خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، صالح جمعة، رمضان صبحي، حسين الشحات.

في الهجوم: وليد أزارو.

نقدم لكم زوار موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الأهلي المصري واطلع برة السوداني بدون تقطيع، وننوه أنه في حال واجهتكم أي مشكلة فنية خلال البث سنقوم بإصلاحها على الفور، متمنين لكم مشاهدة ممتعة.