Mobasher.. يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلى واطلع بره بث مباشر 11-8-2019 كورة لايف Koora goool كورة ستار رابط مباراة

يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة الاهلى واطلع بره، نتابع معكم مساء اليوم مباراة من العيار الثقيل حيث يتم اقامة مباراة تجمع بين النادى الاهلى المصرى فى مواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، فى اطار مباريات الدور التمهيدى لبطولة دورى ابطال افريقيا 2019 ، والمقرر إنطلاقها مساء اليوم الأحد الموافق 11 من اغسطس الجاري على ارضية استاد برج العرب بالاسكندرية.

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى و اطلع بره

اختتم المارد الاحمر استعداداته لمواجهة بطل جنوب السودان فريق اطلع بره، ولقد حسم النادى الأهلي لقب الدوري المصري (2018-19) للمرة الـ41 في تاريخه بعدما تصدر جدول ترتيب الدوري بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه الزمالك، ويخوض اليوم اول مبارياته الافريقية فى الموسم الجديد، ويسعى الاهلى لحصد اللقب الافريقى الغائب منذ 6 سنوات، ويذكر أن الأهلي هو صاحب اعلى رقم قياسى في عدد مرات التتويج بلقب دورى ابطال افريقيا 8 مرات، ويرغب المدرب “مارتن لاسارتى” ان يحقق الانتصار على ارضه فى لقاء الذهاب ليسعد الملايين من محبى وعشاق الشياطين الحمر.

مشاهدة مباراة الاهلي واطلع برة

Advertisements

وعلى الجانب الاخر يأتى نادي أطلع برة لكرة القدم هو نادي كرة قدم من جوبا، جنوب السودان. يلعب في بطولة جنوب السودان والتى فاز بها العام الماضى ويشارك فى التصفيات المؤهله للبطولة القارية وسيواجه الاهلى اليوم ويسعى الى تحقيق المفاجأة وخطف الانتصار من المارد الاحمر.

كورة ستار مباراة الاهلى واطلع بره بث مباشر

وقد تم تحديد موعد بداية الشوط الاول من المباراة بين الاهلى واطلع بره اليوم الاحد 11/8/2019 فى تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية، 8:00 مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين، 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن، 9:00 مساءاً بتوقيت سوريا، 8:00 مساءاً بتوقيت السودان .وسوف يتم نقل واذاعة المباراة حصريا عبر قناة أون سبورت ، ولم يتم تحديد المعلق حتى الآن.

ونتابع معكم المباراة من موقعكم المتميز "الخليج 365" ونعمل علي توفير بث مباشر لمباراة الاهلى واطلع بره اليوم لحظة بلحظة وبدون تقطيع، كما انه في حالة وجود خطاء وقت المشاهدة، يقوم فريق العمل بتعديل القناة الناقلة اليكم في اسرع وقت ممكن، ما عليك سواء حدث خطاء الضغط علي الصورة المتواجدة امامكم للتحديث، نتمني مشاهدة ممتعة للجميع.