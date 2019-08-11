مدير نادي نيوكاسل: بينيتز رحل من أجل المال

أشار المدير العام لنادي نيوكاسل يونايتد لي تشارنلي أن المدرب رافاييل بينيتز غادر إلى الصين بسبب المال.
وقال تشارنلي: "إننا نتفهم ونتوقع خيبة الأمل التي خلّفها رحيل رافا. نعتقد اعتقادا راسخا أننا تجاوزنا ما يمكن طلبه بشكل معقول من أجل الحفاظ عليه. ولكن دعنا نكون واضحين، انتقل إلى الصين من أجل المال".
وأضاف: "كان العرض الذي تلقاه مغريًا للغاية. نحن نتفهم ذلك ولا حرج في ذلك. لم يكن شيئًا يمكننا التنافس عليه. نتمنى له التوفيق في المستقبل ونشكره على كل ما حققه".
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