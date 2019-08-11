شكرا لقرائتكم طه إسماعيل يحمل اتحاد الكرة مسئولية استمرار لاسارتى بالأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح طه أسماعيل خلال تصريحات تلفزيونية لقناة" on sport " أنه لم يتم مناقشة رحيل مارتن لاسارتى فى لجنة التخطيط بالنادى الاهلى من الأساس ولكن تم هذا الامر فى الاعلام فقط .
ويلتقى الأهلى مع فريق اطلع بره السودانى ، في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا باستاد برج العرب .
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