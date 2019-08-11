شكرا لقرائتكم طه إسماعيل يحمل اتحاد الكرة مسئولية استمرار لاسارتى بالأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طه اسماعيل نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق أن الاتحاد المصرى لكرة القدم هو السبب الرئيسى فى استمرار الاوروجويانى مارتن لاسارتى فى قيادة الاحمر الموسم القادم وذلك بسبب تلاحم بطولتين الدورى الممتاز الماضى والجديد . وأوضح طه أسماعيل خلال تصريحات تلفزيونية لقناة" on sport " أنه لم يتم مناقشة رحيل مارتن لاسارتى فى لجنة التخطيط بالنادى الاهلى من الأساس ولكن تم هذا الامر فى الاعلام فقط . Advertisements وأشار طه اسماعيل أن مارتن لاسارتى نجح فى تحقيق بطولة الدورى الممتاز فى توقيت صعب وبقارق نقاط كبير ولكن السقطة الوحيد التى لديه الخروج من بطولة دورى أبطال أفريقيا أمام صند داونز بنتيجة سيئة . ويلتقى الأهلى مع فريق اطلع بره السودانى ، في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا باستاد برج العرب .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طه إسماعيل يحمل اتحاد الكرة مسئولية استمرار لاسارتى بالأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.