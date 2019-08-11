شكرا لقرائتكم منتخب الطائرة يعبر بورتوريكو بثلاثية نظيفة فى تصفيات "طوكيو 2020"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتلقى منتخب مصر خسارة اول أمس الجمعة من بلغاريا صاحبة الأرض بنتيجة 3/1 قبل أن يخسر من البرازيل 3/0 ليحتل المركز الثالث فى المجموعة وينتظر تصفيات أفريقيا فى يناير القادم.
وتضم قائمة مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين ، حسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى وأحمد سعيد و أحمد يوسف و مصطفى دبشة وعمر نجيب وأحمد ضياء و محمد محسن وعبد الرحمن سعودى و رشاد شبل وعبد الرحمن عبد الله وأحمد عبد العال ومحمد رضا .
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