شكرا لقرائتكم منتخب الطائرة يعبر بورتوريكو بثلاثية نظيفة فى تصفيات "طوكيو 2020"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب رجال الكرة الطائرة فوزاً مستحقاً على نظيره بورتوريكو بنتيجة 0/3 فى ثالث مواجهات التصفيات المقامة فى بلغاريا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

وتلقى منتخب مصر خسارة اول أمس الجمعة من بلغاريا صاحبة الأرض بنتيجة 3/1 قبل أن يخسر من البرازيل 3/0 ليحتل المركز الثالث فى المجموعة وينتظر تصفيات أفريقيا فى يناير القادم.

وتضم قائمة مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين ، حسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى وأحمد سعيد و أحمد يوسف و مصطفى دبشة وعمر نجيب وأحمد ضياء و محمد محسن وعبد الرحمن سعودى و رشاد شبل وعبد الرحمن عبد الله وأحمد عبد العال ومحمد رضا .